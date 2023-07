Mondiali Fukuoka 2023 | 5km maschile stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming nuoto di fondo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tutto pronto per la 5kmdidideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Dopo le gare sulla distanza olimpica, gli uomini si cimentano sulla distanza più corta delle acque libere. L’Italia si affida a Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, che proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio. Si preannuncia battaglia: chi vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 3.00 della notte italiana tra lunedì 17 e martedì 18 luglio al Seaside Momochi Beach Park di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inla 5kmdiin acque libere deifi ...

Questa mattina su Internet è esplosa una controversia riguardante la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi durante le gare di tuffi del trampolino ai Campionatidi, in Giappone. Nel corso della trasmissione, Leonarduzzi ha pronunciato commenti razzisti e sessisti nei confronti dei cinesi e delle atlete olandesi. Come risposta a questo ...... i due inviati di RaiSport accusati di aver pronunciato fuori onda frasi sessiste e discriminatorie durante la telecronaca della gara di tuffi aidi nuoto di, sono finiti nel mirino ...Ai Campionati del mondo di sport acquatici 2023, in corso a(Giappone), la prima medaglia azzurra porta la firma della sincronetta delle Fiamme oro Lucrezia Ruggiero. La portacolori della Polizia di Stato si è messa al collo, insieme all'azzurra Linda ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi: Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro Adnkronos

Anche il torneo maschile dei Mondiali 2023 di pallanuoto ha preso il via a Fukuoka, in Giappone: al Marine Messe Fukuoka Hall B, nella prima giornata di gare, il Settebello ha battuto la Francia per 1 ...Gli italiani in gara: nella notte Bruno e Pozzobon nella 5 km donne di fondo, poi Paltrinieri e Acerenza tra gli uomini, team event nei tuffi ...