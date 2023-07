Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Nuova Zelanda Norvegia Filippine Svizzera Girone B Australia Canada Irlanda Nigeria Girone C Costa Rica Giappone Spagna Zambia Girone D Cina Danimarca Inghilterra Haiti Girone E Olanda Portogallo Stati Uniti Vietnam Girone F Brasile Francia Giamaica Panama Girone G Argentina Italia Sudafrica Svezia Girone ...

Mancano pochi giorni al via ufficiale dei. Dal 20 luglio al 20 agosto, Australia e Nuova Zelanda ospitano il torneo. L'Italia di Milena Bertolini affronterà nel girone Argentina, Svezia e Sudafrica. Primo allenamento a porte aperte per la Nazionale femminile azzurra in quel di Auckland in vista deiche avranno inizio tra pochi giorni. Tanti tifosi in festa durante la seduta e all'incontro con la comunità italiana organizzato dall'Ambasciata italiana in Nuova Zelanda.

Dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e in Nuova Zelanda si svolgerà l'edizione 2023 dei Mondiali 2023 di calcio femminile. Una fase finale della rassegna iridata alla quale sarà presente anche la N ...