Mondiali di Tuffi | bronzo Italia nel trampolino 3m sincro donne con Pellicani e Bertocchi

(Di lunedì 17 luglio 2023)per l’aidi nuoto in Giappone neldal trampolini nella specialità tre metrifemminile. Chiara Pellacani ed Elenatirano fuori dal cilindro il colpo di classe e si prendono in un solo colpo un fantastico terzo gradino sul podio e il pass olimpico dai tre metri a coronamento di una finale "galactica" che ha aperto il programma pomeridiano della seconda...

Per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi anche il pass olimpicoI suoidi Fukuoka sono iniziati con un ottimo sesto posto dal metro, specialità che non ha preparato molto in questo che è a tutti gli effetti l'anno preolompico. La compagna, milanese, 28 ......dodicesimo ed ultimo posto nella finale del trampolino individuale da 1 metro femminile ai... però, a parte quel tuffo nel complesso penso di aver fatto deiaccettabili, adesso è ...

Mondiali nuoto, tuffi: 3 metri sincro, Tocci e Marsaglia sesti, fallito il passaggio diretto ai Giochi 2024 la Repubblica

Medaglia conquistata a sorpresa, l'ultima volta dieci anni fa a Barcellona con l'argento di Tania Cagnotto e Francesca Dallapé ...FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Elena Bertocchi e Chiara Pellacani conquistano la medaglia di bronzo nel sincro dai tre metri ai Mondiali di tuffi di Fuku ...