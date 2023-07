Mission | Impossible 7 vince il weekend al botteghino

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 17 luglio 2023)7 incassa 80 milioni in cinque giorni nel mercato Americano e 1.7 milioni in Italia con un totale di 235 milioni di dollari in tutto il mondo, il 15% in più rispetto aFallout. In Italia Il film ha vinto anche al box-office italiano, in quattro giorni il film di Tom Cruise ha incassato 1.3 milioni di euro e nei cinque giorni è arrivato quasi a toccare l’1.7 milioni di euro. Al secondo posto Indiana Jones e il quadrante del destino che incassa 481mila euro.7: trama Tom Cruise torna ad interpretare Ethan Hunt, specialista dello spionaggio che si troverà tormentato dal suo oscuro passato. Ethan dovrà decidere se sacrificare tutto per portare a termine lae, infatti ll team sarà alle prese con ...