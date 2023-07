Missili ucraini sul ponte di Crimea | crolla una campata | almeno due morti | VIDEO

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 luglio 2023)suldiunadueIldi Kerch, che collega la Russia alla, è stato colpito da alcuninella notte tra domenica 16 e lunedì 17 luglio: l’attacco avrebbe provocato il crollo di unae la morte didue persone. Il passaggio delle auto è stato completamente bloccato così come quello dei treni anche se ilferroviario, che viaggia in parallelo alla strada, non ha subito danni. 1/n Attenzione: riportate diverse esplosioni suldi #Kerch, che collega la #Russia alla #. Il Blog apre la diretta. ...