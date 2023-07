Miss Italia | Patrizia Mirigliani nella bufera | “Le donne trans non sono ammesse”

(Di lunedì 17 luglio 2023) In attesa della nuova edizione di, l’attenzione dei media si è focalizzata su quanto accadutoversione olandese del concorso. Per la prima voltastoria, infatti, una donnaha vinto la competizione. Tale tema è stato affrontato anche da, la quale ha spiegato se ci sarà mai una donnanel suo concorso di bellezza. La risposta è categoricamente “no” e le sue parole hanno scatenato la rabbia dei telespettatori, i qualipronti alla contromossa.: le parole diDa qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare di Rikkie Valerie Kollé, prima donnagender ...

dice no alle donne trans. Lo storico concorso di bellezza è giunto all'edizione numero 84: al momento sono ...Madrina e conduttrice di questa edizione così speciale è stata l'exManila Nazzaro, affiancata da Beatrice De Dominicis, reduce da una stagione di successi a fianco di Fiorello in Viva ...... h 21.30 Maiori Maiori Welkome I FANTASMI DI PALAZZO MEZZACAPO Palazzo Mezzacapo, h 20.00 e h 21.00 PIANO RECITAL Palazzo Mezzacapo, h 21.002023 Teatro del mare, h 21.00 LEGAMI MUSICALI ...

Miss italia, l'aretina Martina Sbragi vola in semifinale regionale ArezzoNotizie

Madrina e conduttrice di questa edizione così speciale è stata l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, affiancata da Beatrice De Dominicis, reduce da una stagione di successi a fianco di Fiorello in Viva ...La 24enne Susanna Russo è la nuova “Miss Piacenza 2023”. La giovane, laureata in Scienze della Comunicazione, con una grande passione per la danza, è stata incoronata nella serata organizzata in piazz ...