Minturno Sono arrivati i bambini del Saharawi | ospiti per nel convento francescano di piazza Portanova

Le condizioni dell'uomoapparse da subito gravi, per cui è stato immediatamente trasferito presso il Centro Grandi Ustioni dell'Ospedale Sant'Eugenio di Roma dove, due giorni dopo, è deceduto a ...I fattiavvenuti in strada, sotto gli occhi atterriti dell'ex compagna e di numerosi testimoni,... Sulla vicenda, come detto, indagano i carabinieri diche proveranno a fare luce sulle ......il Sindaco Leo Castiglione - si è passati a iniziative di promozione dei territori chestato il teatro di quelle cruente vicende belliche del 1943, quando le due città di Ortona e...

Minturno, Archeoladri in azione nei vicoli latinaoggi.eu

Il militare, Antonio Cipro, si è accorto dei ragazzini in difficoltà ed è prontamente intervenuto. Per altro non è la prima volta che salva qualcino in mare a Minturno ...La consigliera di Latina del Movimento 5 Stelle commenta la campagna #moltodipiù del gestore idrico facendo riferimento anche “ai disservizi dovuti alle riduzioni o alle interruzioni idriche” ...