Milano | il 30enne che ha salvato una turista dallo stupro | “Eravamo circondati | la minacciavano con una bottiglia”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Fosse stata sola, cosa le sarebbe successo? L’ennesima violenza sessuale”. Paura a, dove una ragazza danese di 28 anni è stata aggredita mentre rientrava da una serata in discoteca lo scorso venerdì 14 luglio. Con lei si trovava ilMassimiliano Cianci, che è riuscito a salvare entrambi rimediando una frattura al braccio. “Non sono andato nel panico, certo ero molto agitato ma sono pur sempre alto 1 metro e 93 e peso 90 chili. I tizi più vicini a me si sono allontanati, il primo pensiero è stato liberare la ragazza dagli aggressori”, ha raccontato l’uomo al Corriere della Sera. I due stavano percorrendo insieme la strada del ritorno all’alba, dopo essersi conosciuti in discoteca. Si sono fermati all’altezza del parco Sempione per cercare un bagno chimico. Due sconosciuti, secondo Cianci stranieri, si sono lanciati sulla ragazza con una ...

Daniele Garozzo è una delle star della Nazionale di scherma pronta a salire in pedana per i Mondiali di. Ilsiciliano, campione olimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 nel fioretto individuale, è uno che ce l'ha fatta: partito a soli 18 anni da Acireale, dove era costretto ad allenarsi ...Un uomo di 73 anni è morto adopo essere stato investito da una moto in viale Fulvio Testi. Sulla dinamica dell'... Alla guida della moto unche è stato trovato a terra incosciente con un ......che Big - Rom volesse solo vestirsi di nerazzurro per chiudere la carriera in quellache l'... "Mai, mai, mai, mai, mai, mai alla Juventus o al Milan" , la grande massima pronunciata dal...

Investe e uccide un uomo in viale Fulvio Testi a Milano, gravi le ... Fanpage.it

Alla guida della moto un 30enne che è stato trovato a terra incosciente con un trauma cranico e con ferite al bacino e a entrambe le gambe ...«Ne è valsa la pena. Grazie alla scherma sono diventato uomo. Mi ha dato la possibilità di viaggiare, di crescere, di perdere, di sacrificarmi nell'allenamento, devo tantissimo allo sport al di là ...