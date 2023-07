Milano | domani copia forense cellulare figlio La Russa

(Di lunedì 17 luglio 2023), 17 lug. (Adnkronos) - Forse già, al massimo dopo, è prevista ladeldi Leonardo Apache Ladel presidente Ignazio, indagato aper violenza sessuale dopo la denuncia di un'ex compagna di liceo. Lariguarderà solo il, per il quale è stato disposto il decreto venerdì scorso, e non la sim (che è stata fornita dalla difesa del giovane ma 'restituita' dalla procura) intestata al padre e per la quale è necessaria l'autorizzazione al Senato. Intanto, in questura, proseguono da parte degli uomini della squadra Mobile le audizioni dei presenti alla festa nel locale esclusivo in via Merlo per capire se ...

...die Roma saranno in prevendita dalla ore 16:00 di mercoledì 19 luglio su Ticketone.it e nelle prevendite abituali. Per gli iscritti al Bar Mario biglietti in presale dalle ore 16:00 di,...Persino una sacrosanta riforma del catasto viene vissuta come attentato al diritto alla casa, con buona pace degli studenti che adormono in tenda per illuminare lo scandalo di posti letto ...Tiene invece la piazza diche si posiziona sulla linea di parità. Si muove in lieve rialzo ...32% e, con gli investitori che aspettano le tante trimestrali in arrivo daper valutare ...

Inter, stasera Cuadrado a Milano: domani le visite mediche di rito prima della firma con i nerazzurri TUTTO mercato WEB

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – Forse già domani, al massimo dopodomani, è prevista la copia forense del cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente Ignazio, indagato a Milano per viole ...Tijjani Reijnders è di fatti un giocatore del Milan. Esploso nella passata stagione con l'AZ, l'olandese arriverà questa sera a Milano per svolgere domani le visite mediche e firmare il contratto con ...