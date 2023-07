Milan | Tomori | “Loftus-Cheek ha qualità | Pulisic segnerà tanti gol”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fikayoparla da leader e da uomo squadra del nuovoche sta nascendo. Il difensore inglese ha raccontato di essere “il traduttore” del neo acquisto, e punta su di lui. “Se avessi un pound lo punterei su-Check, è mio amico, sono il suo traduttore, ho parlato con lui prima della firma e sono sicuro delle sue? Lui è forte, veloce e faràgol. È diverso dai giocatori che abbiamo in questo momento. Sono contento per loro e per noi – ha spiegato a Sky Sport – Leao è già molto forte ma può esserlo ancora di più. Anni fa, quando arrivai al, dissi che c’era un giocatore diverso da tutti, ed era lui perché ha tutto: tiro, assist,, velocità e potenza. Sa che ...

'Dopo molti anni in cui ha arruolato delle stelle, ilaveva deciso di concentrarsi ... E il modo in cui è riuscito a facilitare i trasferimenti di Pierre Kalulu (Lione) e Fikayo(Chelsea) è ......PER MUSAH CHI GLI FA SPAZIO - Condizioni che hanno inevitabilmente attirato l'interesse del, ... Thiaw gli ha soffiato la titolarità al fianco di, Kalulu si è consolidato come terza scelta ...Chi è rimasto, penso a Theo,, Maignan, dovrà dividersi un pezzettino del cuore che metteva Sandro . Senza Maldini, poi, ilha perso parte dell'anima anche fuori dal campo: per Pioli ...

Milan, Tomori: "Sento responsabilità, vogliamo vincere. Maldini Nessuno come lui" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha ammesso che in ritiro stanno provando qualcosa di nuovo per non risultare prevedibili nella prossima stagione. Sky sport ha intervistato Fikayo Tomori che crede ...Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro a Milanello. Per l'inglese questa sarà la sua terza stagione dall'inizio in rossonero e il suo ruolo all'interno ...