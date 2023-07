Milan | senti Balogun | “Il mio agente si sta occupando del mio futuro”

2023 - 07 - 17 18:08:30, vicino Musah Yunus Musah si avvicina al. Il rilancio del club ... 2023 - 07 - 17 17:50:39 Inter,Arteta: "Proverò Balogun nelle prossime partite" Folarin ...Quandoche una squadra come ilmostra interesse vorresti dire sì sin da subito, ma poi serve tempo, servono confronti, anche con i miei ex compagni e ora sono contentissimo di essere qua".di poter avere un utilizzo importante in stagione 'Con le tre competizioni c'è bisogno di ... Come mai hai scelto il'Non ero il titolare all'Atalanta. La scelta l'avevo fatta prima. Poi ...

Milan, senti Sottil: l'indizio sul futuro di Samardzic Radio Rossonera

Blog Calciomercato.com: Litorale abruzzese, 15 luglio 2023. Siamo in spiaggia, o meglio, siamo spiaggiati in una azzurrissima mattina assolata, reduci da una serata di arrosticini, ...Christian Pulisic ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo trasferimento al Milan, in particolare su Pioli e Giroud Redazione Il Milanista Il nuovo acquisto del Milan, Christian Pulisic, ha rilasciat ...