Milan | s’accelera per Musah | continua il dialogo col Valencia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il mese di luglio rappresenta una finestra fondamentale per il mondo calcistico. Infatti ha inizio ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Tramite acquisti, prestiti e cessioni le società cercano di diventare sempre più competitivi. Ogni club che si rispetti mira, pensando al prossimo campionato, ad ottenere una rosa rafforzata in ogni suo settore. Tale assioma viene seguito anche dalche, interessato allo statunitense Yunus, sarebbe in contatto col. Scopriamo dunque i dettagli della trattativa., è possibile trovare un accordo col? Dopo aver chiuso la pratica con Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Diavolo avrebbe fretta di colmare quel settore abbandonato da Sandro Tonali. ...

, siper Sportiello. Se fino a ieri, dunque, si ...con l' Atalanta e avrebbe già trovano l'accordo con ilper la ... " Per me senza lesione gioca in supercoppa e con lesione avremo..., siper Sportiello. Se fino a ieri, dunque, si ...con l' Atalanta e avrebbe già trovano l'accordo con ilper la ... " Per me senza lesione gioca in supercoppa e con lesione avremo...