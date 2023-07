Milan | Reijnders è in arrivo dall' Az Alkmaar

È in arrivo da Amsterdam a Milano il volo che porta Tijjanial. Per il centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, 34 presenze con 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione di Eredivisie, ilha pronto un contratto da 4 anni. Nella giornata di ...1 Tijjaniè in partenza da Amsterdam in direzione Milano , dove atterrerà questa sera e nella giornata di domani seguirà tutto l'iter delle visite mediche prima di arrivare a Casaper la firma ...3 Tijjaniè di fatti un giocatore del. Esploso nella passata stagione con l'AZ , l'olandese arriverà questa sera a Milano per svolgere domani le visite mediche e firmare il contratto con i ...

Arrivano importanti novità riguardanti il mercato in entrata del Milan, club che ha già annunciato gli arrivi di Pulisic e Loftus Cheek.È in arrivo da Amsterdam a Milano il volo che porta Tijjani Reijnders al Milan. Per il centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, 34 presenze con 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione di Eredivisie, il ...