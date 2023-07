Milan | pole confermata su Musah | Furlani vuole chiudere prima di venerdì

... Pepe, Otávio, Grujic, Eustaquio e Zaidu (tutti hanno beneficiato di qualche giorno in più di vacanza dopo le fatiche con le nazionali) piace molto alper la facilità con la quale vede la porta.... che nell'ultime settimana ha trattato anche con Juventus enonostante il pressing di Marotta ... ItInrimane Balogun, anche se serviranno almeno 40 milioni di euro per strapparlo all'Arsenal. ...L'avvocato di Lukaku, Ledure, ha proposto il bomber anche alnelle scorse settimane, mentre ... Calciomercato Inter: Balogun in, spunta anche Morata per l'attaccoTra i più delusi dal ...

Milan, pole confermata su Musah: Furlani vuole chiudere prima di ... Calciomercato.com

Danjuma Milan: la richiesta al Villarreal è chiara! Cosa succede. I rossoneri hanno puntato due giocatori e il primo non esclude il secondo Il Milan è sempre alal ricerca dell’attaccante. I nomi sono ...Sul piatto un ingaggio da 4,5 milioni di euro più 0.5 di bonus a stagione Lo spagnolo piace soprattutto a Simone Inzaghi, un po’ preoccupato dopo il nulla di fatto per l’attaccante belga. Alvaro Morat ...