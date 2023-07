Milan | come giocherà con Reijnders | la probabile formazione

Leggi su europa.today

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo Ruben Loftus-Cheek, ilha chiuso per il secondo innesto nel reparto di centrocampo. In arrivo alla corte di Stefano Pioli c'è infatti Tijjani, olandese classe 1998 che verrà acquistato dall'AZ Alkmaar per circa 20 milioni di euro più cinque di bonus (per il giocatore, invece...