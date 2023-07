Milan all’americana | Musah ha detto sì | le ultime

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo Pulisic ilvuole chiudere anche per il centrocampista, lui hasì ma ora va trovata la quadra con il Valencia Dopo Pulisic ilvuole chiudere anche per il centrocampista, lui hasì ma ora va trovata la quadra con il Valencia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è ancora distanza tra i due club: gli spagnoli vorrebbero 25 milioni mentre i rossoneri potrebbero arrivare a 18/20. La società di Cardinale vuole accelerare.

