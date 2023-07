Una lunga fila di boe e' stata posizionata lungo il Rio Grande, a Eagle Pass, al confine tra Stati Uniti e Messico, per impedire l'ingresso deiin. L'installazione farebbe parte di un'operazione che il governo del Texas sta mettendo in atto per proteggere i propri confini dall'immigrazione illegale. 17 luglio 2023Leggi Anche, ex marine incriminato per la morte di un senzatetto afroamericano Leggi Anche New York, emergenza: il sindaco sospende il diritto a un tetto - Monito di Washington: 'I nostri confini non ......esecutivo potrebbe chiedere all'amministrazione- da cui dipendono spesso le decisioni dell'Fmi - di sbloccare gli aiuti destinati alla Tunisia. Ma se Kais Saied riuscirà a bloccare i...

Migranti, Usa-Messico: muro di boe sul Rio Grande per bloccarli Agenzia ANSA

Una lunga fila di boe e' stata posizionata lungo il Rio Grande, a Eagle Pass, al confine tra Stati Uniti e Messico, per impedire l'ingresso dei migranti in Usa. L'installazione farebbe parte di ...Altri 81 migranti, soccorsi dalle motovedette della capitaneria di porto e della guardia di finanza, sono sbarcati a Lampedusa. Salgono a 13, per un totale di 533 persone, gli sbarchi di oggi sulla pi ...