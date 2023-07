Il porto di Livorno è stato indicato alla nave di Medici senza frontiere, che negli ultimi giorni ha operato una raffica di interventi di soccorso... dopo il soccorso di 8 barchini, sono approdati complessivamente 287. Ieri, in 24 ore, con 28 imbarcazioni, ne erano arrivati 1.149. Tre i trasbordi, fatti in mare aperto, dalla nave Ong...Presto arriveranno nel porto individuato dal ministero dell'Interno anche i 303che sono stati trasbordati dai loro barconi dalla naveBarents di Medici senza frontiere in 8 diverse ...

Migranti, la Geo Barents di nuovo in Toscana: centinaia a bordo IL TELEGRAFO Livorno

Il porto di Livorno è stato indicato alla nave di Medici senza frontiere, che negli ultimi giorni ha operato una raffica di interventi di soccorso ...Nel silenzio più assordante, nel Mediterraneo sta operando un'altra Ong, che si può dire nuova da queste parti. Si tratta della Leave No One Behind, che è in mare con un'imbarcazione pneumatica di 10 ...