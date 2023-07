Migranti | De Priamo Fdi | ' accordo con Tunisia per arginare traffico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Il recente Memorandum d'intesa sottoscritto ieri a Tunisi pone la questione migratoria al centro del dibattito europeo e internazionale e apre le porte a una nuova stagione in cui è l'intesa tra Stati a dettare le regole delle politiche dei flussi, riportando le strategie dei governi a dettare le linee della migrazione, cercando di sottrarre agli scafisti il ruolo di gestione delle rotte dei". Lo dichiara Andrea De, senatore di Fratelli d'Italia. "Il successo della missione del presidente Meloni inmette un tassello importante nella cooperazione internazionale, e pone l'Italia al centro, non solo degli sbarchi clandestini come è stato fino a oggi, ma al centro delle strategie per cercare di impedire traffici illeciti di uomini e morti in mare e per elaborare piani di sostegno a quei ...