Microsoft e Sony stringono l' accordo definitivo | Call of Duty resterà su PlayStation per 10 anni

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del nuovo accordo firmato daInteractive Entertainment per quanto riguarda l'approdo di Call of Duty su piattaforme PlayStation dopo l'accordo- Activision Blizzard. In queste ore sono emersi in rete ...Phil Spencer, CEO diGaming, ha riferito chehanno siglato un accordo vincolante per continuare a mantenere Call of Duty su PlayStation, accordo che mette fine agli scontri ...Dopo mesi di tensioni e negoziati,hanno raggiunto un accordo vincolante che vedrà il popolare franchise Call of Duty rimanere sulle console PlayStation anche dopo l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di ...

Sony-Microsoft: accordo decennale raggiunto per Call of Duty HDblog

L'accordo iniziale di Microsoft con Sony prevedeva che tutti i titoli console Activision, tra cui Call of Duty, sarebbero rimasti su PlayStation fino al 2027, ma alla fine le parti hanno concordato di ...Svanite le preoccupazioni in seguito all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft: lo stesso Phil Spencer annuncia, con un ...