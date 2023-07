MfE | il futuro è sempre nelle mani e nella testa della Famiglia Berlusconi

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 17 luglio 2023) I piani di Pier Silvio per Mediaset prima la Gera, poi la Francia la Repubblica Affari & Finanza, di Giovanni Pons, pag. 6 Cosa significherà la scomparsa di Silvioper ildi Mediaset, la sua creatura nata alla fine degli anni 70 e poi consolidata sul mercato italiano con tre canali e una concessionaria di pubblicità che detiene ancor oggi una quota di mercato superiore al 50%? In molti si sono precipitati a prevedere sconvolgimenti in arrivo, sulla base del fatto che i figli non avrebbero le spalle sufficientemente forti per continuare da soli. E non a caso Urbano Cairo, editore del gruppo Rcs, si è indirettamente proposto come partner ideale di Mediaset essendo stato negli anni 80 l’assistente personale di Silvio proprio quando la Tv commerciale stava facendo i suoi esordi in Italia. Ma le avances sono state ...