Meteo | sull' Italia tempesta di calore l' anticiclone con Caronte

Meteo, ecco l'hot storm: caldo record e afa sull'Italia: le previsioni Adnkronos

Roma, 17 lug. (askanews) - Temperature infernali al centro e sud Italia per l'arrivo di Caronte, il potente anticiclone africano che, come il guardiano infernale dantesco, ci traghetterà nel cuore del ...È iniziata la settimana di caldo record sull’Italia. Con l’arrivo del nuovo anticiclone africano, nei prossimi giorni il caldo sarà intenso in molte città della penisola e delle isole maggiori, dove ...