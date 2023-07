Meteo | la profezia da incubo di Giuliacci | cosa si abbatterà in Italia tra 7 giorni

(Di lunedì 17 luglio 2023) Social. . Il caldo è arrivato e farà sentire tutta la sua potenza su diverse zone del Paese. Un caldo torrido e asfissiante che porterà le temperature, in alcune località, alla soglia dei 50°. Come sempre è consigliato di non esporsi al sole diretto quando fa così caldo e di bere e reintegrare i sali minerali che si perdono con la sudorazione eccessiva. Ma quando finirà questa ondata insopportabile di afa? La risposta a questa domanda è arrivata dal colonnello MarioLeggi anche:, caldo record: dove si toccheranno i 50 gradi Leggi anche:, pessime novità in arrivo: Marioavverte glini Leggi anche: Nuovo allarmein, l’annuncio delle autorità mette i brividi:sta succedendo Leggi ...

Poi arriva il punto di svolta: 'Gli aggiornamentisono davvero pessimi sul fronte fine del caldo. Uno degli scenari più comuni propone un modesto calo dell'anticiclone dopo il 20 - 22 Luglio. ...Ecco dove arriva l'inferno: lada incubo si abbatte sull'estateCosa ci travolge dopo la tempesta,- Giuliacci: Italia senza tregua

Meteo, la profezia-incubo di Giualicci: "Tra 7 giorni...", Italia travolta Liberoquotidiano.it

In Germania è al potere, in Spagna forse presto non lo sarà più: per il resto il fronte “progressista” ha incassato brucianti sconfitte che si rifletteranno sulle Europee del 2024 dove la destra parte ...A più di cinquecento giorni di guerra in Ucraina il Vaticano prende le distanze dall'atteggiamento anti-americano di una «certa sinistra» italiana, spiegando che la ...