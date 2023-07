Meteo | ecco l’hot storm | caldo record e afa sull’Italia

dunque l'eccezionalità che ci fa dire che 'hot storm' sarà un'ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Ricordiamo infatti che non è assolutamente normale avere valori ...dunque l'eccezionalità che ci fa dire che "hot storm" sarà un'ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Ricordiamo infatti che non è assolutamente normale avere valori ...PrevisioniPalermo oggi Cieli caratterizzati dall'assenza di disturbi nuvolosi si susseguono fin dalle prime ore della notte odierna a Palermo, dove le condizionirisultano pertanto ...

Meteo: con l'Anticiclone Caronte ecco Hot Storm, la storica ... iLMeteo.it

Ecco dunque l'eccezionalità che ci fa dire che 'hot storm' sarà un'ondata di caldo storica anche in tempi di cambiamenti climatici. Ricordiamo infatti che non è assolutamente normale avere valori ...E’ iniziata la settimana dell’anticiclone africano Caronte. Caronte, come il guardiano dell’inferno dantesco, ci traghetterà velocemente nel cuore dell’estate con una storica tempesta di caldo inferna ...