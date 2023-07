Messi presentato a Miami Ho sempre voglia di vincere

Dopo che i forti temporali su Miami hanno ritardato di un'ora la presentazione ufficiale, il campione argentino Lionelstato accolto da migliaia di fan della sua nuova squadra nella citt della Florida. Sul palco, la star del calcio ha mostrato al pubblico la sua nuova maglia numero 10 accanto alla moglie ...L'Inter Miami haLeoe Sergio Busquets in una notte davvero speciale e in stile film americani. Fuochi d'artificio per i due ex Barcellona e le prime dichiarzioni L'Inter Miami haLeo...Metafore, sistemi di significazione, ologrammi mentali che non vengonoa fuoco finché non ... il cui lavoro "Addormentate" è statoin forma di mise en lecture, nello spazio dedicato ai ...

Migliaia di tifosi si sono radunati al DVR PNK Stadium di Fort Lauderdale per celebrare il nuovo acquisto dell'Inter Miami: Lionel Messi ...Il campione del mondo, Lionel Messi, è stato presentato ai tifosi in uno stadio pieno - 20mila posti di capienza - nonostante il violento acquazzone tropicale ...