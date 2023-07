Messi presentato a Miami “Ho sempre voglia di vincere”

(Di lunedì 17 luglio 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nemmeno fulmini e acquazzoni hanno rovinato la grande festa al DRV PNK Stadium dell’Inter. Lionel, il nuovo acquisto della franchigia della Florida, è stato ufficialmenteper la gioia di circa 20mila tifosi, che hanno sfidato il maltempo pur di dare il meritato benvenuto alla stella argentina, sette volte vincitore del Pallone d’Oro. La ‘Pulcè, 36 anni e campione del mondo con la sua Argentina, ha ricevuto la maglia numero 10 del club della Major League Soccer, con cui ha firmato un contratto sino alla fine del 2025. Per l’occasione è statoanche il centrocampista spagnolo Sergio Busquets, con cuiha giocato con il Barcellona. Il fuoriclasse argentino è entrato in campo attraverso un’enorme passerella ed è stato ...

