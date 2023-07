Messi presentato a Miami come una star

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una folla in delirio ha accolto Lionelallo stadio di Fort Lauderdalenuova stella dell’Interche milita nella Major League. Il fuoriclasse argentino rimarrà in Florida fino al 2025 e guadagnerà tra i 50 e i 60 milioni.: ENTUSIASMO ALLE STELLE PER IL CAMPIONE ARGENTINO L’ ex numero 10 di Barcellona e Psg è stato accompagnato sul palco dai tre proprietari del club, Jose e Jorge Mas, e David Beckam che ha spinto molto per avere in squadra l’ avversario dei tempi del Real Madrid. Non appenaha mostrato al pubblico la maglia con il colori sociali del club indicante il numero 10, sono immediatamente partiti i fuochi d’artificio, a coronamento di una festa iniziata già nelle ore precedenti ...