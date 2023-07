Meloni annuncia un decreto sui reati di criminalità organizzata In serata il faccia a faccia con Stoltenberg

(Di lunedì 17 luglio 2023) Giorgia, in apertura del consiglio dei ministri odierno, hato unlegge che avrà lo scopo di dare una interpretazione deidi. Unche si rende necessario perché la Cassazione ha stabilito che “un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un’associazione criminale non sarebbe un delitto di”. Per“appare evidente come questa decisione si presti a produrre effetti dirompenti su processi in corso pergravissimi”.: rischiano l’impunitàdella massima gravità Infatti, adottando questo orientamento, per i fatti già commessi ...

Per questo, il governo vuole introdurre una norma che dia un'interpretazione autentica. "... è di inserire questa norma in un decreto legge di prossima approvazione", continua

Meloni annuncia un decreto sui reati di criminalità organizzata. In ... Secolo d'Italia

Le parole della premier al Consiglio dei Ministri. "Un omicidio commesso avvalendosi di modalità mafiose o commesso al fine di agevolare un'associazione criminale non sarebbe un delitto di criminalità ...Per la prima volta l'anniversario della strage di Via d'Amelio sarà occasione per manifestazioni politiche di fronti opposti ...