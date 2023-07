Meloni annuncia | Presto un decreto legge per chiarire i reati di crimine organizzato

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - "Si rende necessaria e urgente l'adozione da parte del governo di una norma di interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per 'di criminalità organizzata' e che eviti che gravivadano impuniti per effetto dell'interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione". Questo il cuore della riflessione della presidente del Consiglio, Giorgia, in apertura del Cdm a Palazzo Chigi. La premier, si apprende, ha sottolineato l'importanza di questo tema e della soluzione proposta a 48 ore dalla commemorazione della strage di via D'Amelio a Palermo. "L'intenzione, d'intesa col ministro della Giustizia, è di inserire questa norma in undi prossima approvazione", ha spiegato la premier. In apertura del Consiglio dei ministri, ...

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg incontrerà oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bruxelles.

L'obiettivo, spiega la premier, è evitare che gravi reati vadano impuniti per effetto dell'interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione ...Per la prima volta l'anniversario della strage di Via d'Amelio sarà occasione per manifestazioni politiche di fronti opposti ...