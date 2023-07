(Di lunedì 17 luglio 2023) È di 19.944la proposta che il Ministero dell' Università e della Ricerca (MUR) avanzerà domani al Gruppo di programmazione per idiine Chirurgia in italiano e in lingua ...

...e della Ricerca (MUR) avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in...della Salute (18.133 posti) e che tiene conto del fabbisogno di nuovi medici così come emerso......e della Ricerca (Mur) avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in...della Salute (18.133 posti) e che tiene conto del fabbisogno di nuovi medici così come emerso......intrappolati nelle liste d'attesa e i pazienti che hanno provveduto a proprie spese a visite specialistiche sono saliti37 al 41,8%. Un numero enorme. Il quarto è il potenziamento della...

Medicina, dal prossimo anno 4 mila posti in più per i corsi di laurea leggo.it

Test medicina 2023: il MUR propone aumento posti fino a 19.944. Bisogna aspettare per l'ok del Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e la suddivisione per ateneo ...Dal teatro di Anna Foglietta alla musica di Laura Bono, Paola & Chiara e Georgia Mos Il programma da mercoledì 19 a sabato 22 luglio Sarà una settimana declinata al femminile quella da mercoledì 19 a ...