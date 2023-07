Medicina | a bando 4mila posti in più per il prossimo anno

(Di lunedì 17 luglio 2023) È di 19.944la proposta che il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea ine Chirurgia in italiano e in lingua inglese. Un numero superiore alla richiesta della Conferenza Stato-Regioni su parere del Ministero della Salute (18.133) e che tiene conto del fabbisogno di nuovi medici così come emerso dal Gruppo di esperti istituito al Mur dal Ministro Anna Maria Bernini. Rispetto allo scorsoaccademico si tratta di oltrein più che verrmessi a disposizione degli studenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È di 19.944 posti la proposta che il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) avanzerà domani al Gruppo di programmazione per i Corsi di laurea ine Chirurgia in italiano e in lingua inglese. Un numero superiore alla richiesta della Conferenza Stato - Regioni su parere del Ministero della Salute (18.133 posti) e che tiene conto del

