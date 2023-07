Latedesca sarebbe orientata a scegliere la capitana e attivista Carola Rackete come candidata di punta per le prossime elezioni europee. Lo riportano Zeit e Dpa. Rackete dovrebbe essere candidata ......non si è mai riconosciuta in quell'immagine di 'eroina dei salvataggi' costruita dai: 'Sono ... tra cui due parlamentari dei Verdi e della Sinistra estrema (Die), che non può esserci un bene ......così molti elettori che in precedenza votavano per il partito di estrema sinistra Die(l'... anche se la approva per motivi ideologici e la acclama nei. A guidarla è soprattutto quello che ...

Media, 'Linke tedesca vuole candidare Rackete alle europee' Espansione TV

La Linke tedesca sarebbe orientata a scegliere la capitana e attivista Carola Rackete come candidata di punta per le prossime elezioni europee. Lo riportano Zeit e Dpa. (ANSA) ...Annuncio vendita SEAT Arona 1.0 EcoTSI XPERIENCE usata del 2022 a Buttapietra, Verona nella sezione Auto usate di Automoto.it ...