Mazzucchi e Leonarduzzi | la Rai ferma i telecronisti accusati di commenti razzisti ai Mondiali tuffi

(Di lunedì 17 luglio 2023)e sessisti durante la telecronaca della finale deidel trampolino femminile sincronizzato, in onda questa mattina su RaiPlay2, da parte del telecronista Lorenzo...

Nel mirino il telecronista Lorenzoe il tecnico Massimiliano. Il primo ha fatto sapere di prendere le distanze da quanto udito e che tali affermazioni non corrispondono al suo ...La denuncia di alcuni telespettatori che stavano guardando la gara su Rai Play 2 commentata dai telecronisti. Viale Mazzini ha avviato la procedura disciplinare, i due lasceranno subito il Giappone Commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali del ......una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzoe tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano. ...

Leonarduzzi e Mazzucchi, chi sono i telecronisti Rai nell'occhio del ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La Rai ha avviato una procedura disciplinare per il telecronista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi, responsabile di una battuta razzista pronunciata nel corso della cronaca delle gare di tuffi del 17 ...Bufera sulla Rai. In particolare sui due telecronisti che stamattina, in occasione della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, si sarebbero lasciati andare a commenti sessisti e ...