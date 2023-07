Mazzucchi e Leonarduzzi | la Rai ferma i telecronisti accusati di commenti razzisti ai Mondiali tuffi

... in onda questa mattina su Rai Play 2, da parte dei telecronistisono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica, che si sta già occupando del caso. Tra le ...... con l 'attivazione della procedura di sospensione e contestazione disciplinare per il telecronista Lorenzoe il commentatore tecnico Massimiliano, che lasceranno ...Dopo i telespettatori e la politica, è il turno dei colleghi. Lorenzoe Massimiliano, i due inviati di RaiSport accusati di aver pronunciato fuori onda frasi sessiste e discriminatorie durante la telecronaca della gara di tuffi ai Mondiali di ...

Leonarduzzi e Mazzucchi, chi sono i telecronisti Rai nell'occhio del ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La Rai ha voluto evitare polemiche, specie in tempi in cui il ventennio torna di moda, così ha pensato fosse più opportuno lasciare a casa l'opinionista Filippo Facci a cui la tv di Stato aveva affida ...La Rai ha cancellato il programma di Filippo Facci. È ufficiale. Viale Mazzini non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti I facci vostri, inizialmente annunciata per settembre, dopo l ...