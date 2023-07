(Di lunedì 17 luglio 2023) Per Massimilianoquella di quest'anno è la stagione delle verità. Il tecnico toscano, secondo La Gazzetta dello Sport , è il più ae se davvero andasse in porto l'operazione, una stagione senza titoli potrebbe costargli caro. C'era una volta lache investiva e collezionava ...

Nove consecutivi tra il 2012 e il 2020 con Conte (3),(5) e Sarri (1). Mentre nell'ultimo biennio, quello delbis, la Signora ha solo speso. Zero titoli, come non accadeva dai tempi di ...Liquidità che fa respirare il bilancio e permette l'acquisto di un attaccante che più rispetta le richieste di, come Romelu Lukaku per il quale i bianconeri sono attualmente in pole ...... un'insoddisfazione che trova residenza in tutta la tifoseria juventina, fatta eccezione per chi - il centravanti belga - lo vuole davvero, e tutto sembra andare nella direzione diche - ...

Max Allegri, "il più a rischio". Cacciato dalla Juve per colpa di Lukaku Liberoquotidiano.it

Giuntoli vicino a piazzare il primo esubero: il brasiliano si trasferirebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto e i bianconeri pagherebbero parte ...Il popolo juventino, o almeno la piccola porzione di tifosi presenti in mattinata davanti al JMedical, ha le idee abbastanza chiare sull’operazione che potrebbe portare in bianconero ...