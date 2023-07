Mauro Icardi posta una foto con Wanda Nara | la prima insieme dopo i rumors sulla sua salute

(Di lunedì 17 luglio 2023)continua a tenere informati i fansdella moglie e managerche parlavano di una sospetta leucemia il calciatore ha pubblicato su Instagram una storia con la compagna. L’immagine è corredata dalla frase «Buongiorno». I due si troverebbero in quella che sarebbe la loro casa a Nordelta, con il fiume sullo sfondo.sorride all’obiettivo con il sole davanti a sé, mentreè ad occhi chiusi, appoggiata alla spalla del marito. Non ha un sorriso sul volto, ma un’espressione tranquilla. Per il momento, né loro né nessuno della cerchia ristretta della manager e conduttrice di MasterChef ha fornito dettaglidella star. ...

Leggi Anche Wanda Nara malata,in ansia in attesa degli esami Wanda Nara ricostruisce quanto accaduto. 'Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o una ...Wanda Nara rompe il silenzio: ecco come sta, le precisazioni sul suo stato di salute, dopo alcuni giorni, ha condiviso ieri alcune foto con la moglie mentre oggi ha postato uno scatto ...Wanda Nara, conduttrice tv e moglie del centravanti, parla per la prima volta, in un post su Instagram, dopo l'annuncio del ricovero d'urgenza nella clinica Los Arcos di Buenos Aires e l'...

Mauro Icardi e il messaggio per Wanda Nara, che avrebbe la leucemia Vanity Fair Italia

L'Inter, attualmente, si affida ad un centravanti come Lautaro Martinez; in passato sono stati tanti gli attaccanti di un certo livello.Wanda Nara rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute: “Voglio raccontarvi cos’è successo” Quando si tratta di problemi di ...