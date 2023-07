Mauro Icardi e il messaggio per Wanda Nara | che avrebbe la leucemia

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 luglio 2023) La conduttrice è stata ricoverata a Buenos Aires la scorsa settimana, ma la famiglia (per ora) preferisce non scendere nei dettagli della sua condizione. Anche l'ex marito Maxi López è volato in Argentina per stare vicino ai tre figli mentre la stampa sudamericana si compatta contro il conduttore Jorge Lanata, che ha dato una notizia non confermata