Matteo Berrettini e Melissa Satta | proposta di matrimonio in arrivo? Gli amici rivelano | ' Ecco la verità'

Dallo scorso gennaio Melissa Satta esono una coppia fissa e da quel momento sono diventati inseparabili. Inizialmente, l'ex velina e il tennista hanno addirittura tenuto la loro relazione lontana dai riflettori ma da ...Da evidenziare inoltre le performance di ascolto per l' ottavo di finale trae Carlos Alcaraz andato in scena lo scorso 10 luglio, che aveva ottenuto 516 mila spettatori medi e il 3,......rafforzato le ambizioni di centrare la prima qualificazione diretta per le Finals dopo la partecipazione come riserva nel 2021 quando subentrò dopo la prima partita all'infortunato

Melissa Satta con Matteo Berrettini in Sardegna - Sportmediaset Sport Mediaset

Chiusa con un bilancio piuttosto soddisfacente la partecipazione a Wimbledon 2023 nel match degli ottavi di finale, perso in quattro set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz che poi ha trionfato nella fi ...L’ex velina sempre più vicina al tennista: matrimonio in arrivo Nel mondo dello sport, le storie d’amore spesso catturano ...