Materie prime critiche | l’Italia verso la riapertura delle miniere

(Di lunedì 17 luglio 2023) La serie di crisi che l’Europa ha attraversato dal 2020 ha mostrato l’urgente necessità di ripensare la posizione dell’Unione europea nelle catene del valore globali, in particolare per i minerali e i metalli critici (litio, nichel, elementiterre rare, gallio, tungsteno, ecc.) da cui dipendiamo per costruire qualsiasi apparecchiatura, dalle celle fotovoltaiche alle turbine eoliche e alle attrezzature elettroniche. La transizione verde e digitale – come rileva il ministeroImprese e del Made in Italy – determinerà una domanda esponenziale di questi materiali mentre la scarsa offerta intensificherà la competizione globale. Ecco perché lesono state elencate all’interno dei sei settori prioritari per ridurre le dipendenze strategiche dell’UE, come sviluppato nell’Agenda di Versailles nel ...