Mater Terrae | un viaggio immersivo dal centro della terra alle immensità del cosmo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dal 13 al 16 luglio, all’interno del Grande Gazometro di Roma Ostiense, è andato in scena uno straordinario omaggio alla. Questa installazione immersiva – la seconda di una trilogia di opere site specific prodotte da Eni e curate da Videocittà, in occasione del festival...

Mater Terrae: l'ode alla Terra che incanta Videocittà 2023 Vanity Fair Italia

Al Gazometro di Roma, Mater Terrae, l'installazione immersiva di Sila Sveta, celebra il nostro pianeta e risplende come protagonista indiscussa a Videocittà 2023 per offrire un'esperienza unica nel su ...