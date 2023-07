(Di lunedì 17 luglio 2023) Nuovo imperdibile appuntamento mercoledì 19 luglio alle 21 nel Chiostro della magica cornice della Casa delle Culture e della Musica con la seconda edizione della rassegna “ViviVelletri”. Il ricchissimo cartellone, messo a punto dalla Fondazione di Partecipazione Arte & Cultura Città di Velletri diretta da Giacomo Zito con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Velletri, prevede una serie di appuntamenti artistici e intende valorizzare ulteriormente un luogo denso di attrattive storiche e artistiche come la struttura seicentesca dell'ex Convento del Carmine, oggi Casa delle Culture e della Musica di Velletri, facendolo rivivere – ed è questo lo spirito della manifestazione, contenente già dal nome un'esortazione a godersi le bellezze culturali e architettoniche della città. Ospite della serata. Esilarante, ...

Opening act affidata a Maurizio e Tides. Biglietti ancora disponibili sui circuiti ... Alice con il suo spettacolo su Franco Battiato il 19 luglio e Biondi il 21 luglio a chiudere la ...Sarà la cornice ricca di storia del Borgo di Pianiano, in provincia di Viterbo, ad ospitare sabato 8 luglio il tour di, istrionico 'giullare' cresciuto alla corte di Dario Fo e Franca Rame. Nel borgo medievale, frazione di Cellere, alle ore 21 andrà in scena 'Lu Santo Jullare Francesco', "uno spettacolo ...

ViviVelletri, Mario Pirovano mette in scena "Mistero Buffo 50" Il Tempo

Ospite della serata Mario Pirovano. Esilarante, provocatorio, potente, attuale, epico, magistrale. "Mistero Buffo 50", lo spettacolo più famoso di Dario Fo e Franca Rame, avrà il volto di Mario ...