Marina Berlusconi | “Papà perseguitato anche dopo la morte”

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – "Caro direttore, ma la guerra dei trent’anni non doveva finire con Silviodi lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità? No, purtroppo non è così. Ha aspettato giusto un mese dalla sua scomparsa, la Procura di Firenze, per riprendere imperterrita la caccia a, con l’accusa più delirante, quella di mafiosità. Mentre nel Paese il conflitto tra magistratura e politica è più vivo e violento che mai". Così in una lettera su Il Giornale,che aggiunge: "Ma davvero qualcuno può credere che Silvioabbia ordinato a Cosa Nostra di scatenaree distruzione per agevolare la sua discesa in campo del gennaio 1994? Il nuovo obiettivo è chiaro: la damnatio memoriae. No, purtroppo la ...

