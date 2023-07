Marina Berlusconi | mio padre perseguitato anche dopo la morte Obiettivo “la damnatio memoriae”

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Siamo incastrati in un gioco assurdo, che ci costringe a un eterno ritorno alla casella di partenza. E' una sensazione sconfortante, perché sembra che ogni ipotesi di ogni di riforma (della giustizia, ndr) diventi motivo di scontro frontale, a prescindere dai suoi contenuti". Lo scrive, in una lettera a Il Giornale,, presidente di Fininvest e del Gruppo Mondadori, nonché ovviamente figlia di Silvioin merito al dibattito sulla riforma della giustizia e porta la sua "testimonianza" e una "denuncia, innanzitutto come figlia". L'inchiesta della Procura di Firenze "La persecuzione di cui mioè stato vittima, e che non ha il pudore di fermarsi nemmeno davanti alla sua scomparsa - scrive -, credo contenga in sé molte delle patologie e delle aberrazioni da cui la nostra giustizia è ...

