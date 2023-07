Marina Berlusconi | “Mio padre perseguitato anche da morto La guerra dei 30 anni deve finire”

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 17 luglio 2023) Per la figlia dello scomparso leader di Forza Italia "è una storia che vede una sia pur piccola parte della magistratura trasformarsi in casta intoccabile e soggetto politico, teso solo a infangare gli avversari, veri o presunti. È così che certi pubblici ministeri invertono totalmente il percorso che la ricerca della verità dovrebbe seguire. Partono da un teorema, per quanto strampalato, e a questo adattano la realtà dei fatti,stravolgendola, per dimostrare la fondatezza del teorema stesso"