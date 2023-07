Marina Berlusconi | “Mio padre perseguitato anche da morto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) La primogenita del fondatore di Forza Italia, Silvio, rende pubblico il suo sfogo sulSilvio e sulla giustizia., con un intervento a sua firma sulle pagine del Giornale, interviene nel dibattito sulla riforma della giustizia e porta la sua “testimonianza” e una “denuncia, innanzitutto come figlia“. Di seguito lo sfogo della figlia: “Papà è statodopo la morte”, scrive la primogenita del fondatore di Forza Italia, deceduto il 12 giugno. “Caro direttore, ma la guerra dei trent’anni non doveva finire con Silvio? Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità? No, purtroppo non è così”, si legge nella missiva. “Ha aspettato giusto un mese dalla sua ...

Così in una lettera su Il Giornale,che aggiunge: 'Ma davvero qualcuno può credere che Silvioabbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare ...È uno dei passaggi forti della lettera cheaffida al Giornale per difendere la memoria del padre da ciò che definisce 'un meccanismo diabolico, questa tenaglia pm - giornalisti ..."Caro direttore, ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con SilvioDopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità"comincia così la sua lettera al Giornale e risponde che "no, purtroppo non è così". Entra subito nel vivo della questione la figlia maggiore del fondatore di Forza Italia e osserva ...

Giustizia, Marina Berlusconi: "Papà perseguitato anche dopo la morte" TGCOM

Per la presidente di Fininvest e primogenita di Berlusconi, che affida le sue parole ad una lettera pubblicata da il Giornale, “la persecuzione di cui mio padre è stato vittima, e che non ha il pudore ...Cari Marina, Piersilvio, Eleonora, Barbara e Luigi, cari figli, e caro Paolo, non scrivo per lamentare che non abbiate risposto al mio video messaggio sulla… Leggi ...