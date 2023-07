Marina Berlusconi in una lettera | “il nuovo obiettivo è la damnatio memoriae”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 17 luglio 2023)in unaaperta indirizzata al direttore de “Il Giornale”: “ripresa imperterrita la caccia a, la primogenita di Silvio, da poco più di un mese scomparso, ha inviato unaaperta al direttore de Il Giornale, in cui accusa apertamente l’accanimento della magistratura contro padre, che si perpetua anche dopo la sua morte. Dicenella: “Caro direttore, ma la guerra dei trent’anni non doveva finire con Silvio? Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità? No, purtroppo non è così. Ha aspettato giusto un mese dalla sua scomparsa, la Procura di Firenze, per riprendere imperterrita la caccia a ...