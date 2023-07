Marina Berlusconi | il padre Silvio e le accuse di mafia | «Perseguitato anche dopo la morte»

(Di lunedì 17 luglio 2023)dice che ilè «la». E chedi lui la giustizia non è per nulla tornata alla normalità. La figlia dell’ex premier si riferisce all’inchiesta della procura di Firenze sui mandanti occulti delle stragi del 1993. Nella quale fino a poco tempo fa era indagato il. E ora sul registro è rimasto solo l’ex senatore Marcello Dell’Utri. La presidente di Mondadori si sfoga oggi in una lettera al Giornalela notizia della perquisizione nei confronti dell’ex manager Publitalia. Che sarà interrogato il 18 luglio da Luca Tescaroli e Luca Turco, i pubblici ministeri che indagano sulle stragi di Milano, Firenze e Roma e sull’attentato non ...

...che il giorno della successione, sabato scorso, gli hanno affidato un messaggio scritto per il pubblico, poi uno riservato di incoraggiamento personale politico. C'è la mano dicon ...dice che il padre Silvio è "perseguitato anche dopo la morte". E che dopo di lui la giustizia non è per nulla tornata alla normalità. La figlia dell'ex premier si riferisce all'...La lettura del testamento di Silvioha confermato al timone di Fininvest i figlie Pier Silvio . Assieme raggiungono il 53% del capitale, riuscendo ad amministrare da soli la holding senza alcuna necessità di ...

La figlia di Silvio: "Qualcuno crede davvero che abbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare la sua discesa in campo" ...I figli del fondatore ribadiscono la volontà di non vendere le aziende di famiglia e il secondogenito insiste sul progetto di tv generalista europea ...