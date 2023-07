Marina Berlusconi e la lettera al Giornale | ' Papà perseguitato anche dopo la morte'

(Di lunedì 17 luglio 2023) su Tg. La7.it - "Caro direttore, ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silviodi lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della ...

"Caro direttore, ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con SilvioDopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità"comincia così la sua lettera al Giornale e risponde che "no, purtroppo non è così". Entra subito nel vivo della questione la figlia maggiore del fondatore di Forza Italia e osserva ...'Silvioperseguitato anche da morto'. 'Una parte della magistratura è un soggetto politico, teso solo a infangare gli avversari'. Sono i due concetti della lettera cheha scritto a il Giornale , raccogliendo idealmente il testimone del padre nell'attacco a testa bassa alla magistratura e proseguendone la narrazione vittimista , al di là dei fatti ...Così in una lettera su Il Giornale,che aggiunge: "Ma davvero qualcuno può credere che Silvioabbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare ...

Marina Berlusconi, mio padre perseguitato anche da morto Agenzia ANSA

"Ma la guerra dei trent'anni non doveva finire con Silvio Berlusconi Dopo di lui, il tema giustizia non doveva tornare nei binari della normalità No, purtroppo non è così. Ha aspettato giusto un mes ...Sfogo della figlia del Cav: «Hanno aspettato un mese dalla scomparsa per riprendere la caccia con l’accusa più delirante, quella di mafiosità» ...