Marina Berlusconi attacca i pm | “Mio padre perseguitato anche da morto”

(Di lunedì 17 luglio 2023) “Abbiamo diritto a una giustizia “uguale per tutti”, come si legge nelle aule di tribunale. E non devono essere le Procure a decidere a chi sì e a chi no”. Così, interviene a sua firma, sulle pagine del Giornale, nel dibattito sulla riforma della giustizia, portando la sua testimonianza e denuncia “innanzitutto come figlia”. “Mio L'articolo proviene da Il Difforme.

Così in una lettera su Il Giornale,che aggiunge: " Ma davvero qualcuno può credere che Silvioabbia ordinato a Cosa Nostra di scatenare morte e distruzione per agevolare ...Perché la prima emergenza di questo Paese - come ha ripetuto per trent'anni Silvioe oggi spiega efficacemente sua figliasulle pagine di questo Giornale - è proprio la giustizia. ...'Oggi Il Giornale pubblica una lettera disulla giustizia: è la lettera della figlia ma anche della cittadina, dell'imprenditrice che denuncia lo stato patologico della giustizia in ...

Marina Berlusconi, mio padre perseguitato anche da morto Agenzia ANSA

La presidente di Fininvest e primogenita di Berlusconi invia una lettera aperta a il Giornale, nella quale ricorda la persecuzione giudiziaria cui è stato sottoposto il padre, anche dopo la sua ...Attacco ai pm che indagano sulle stragi del 1993-94 e a Repubblica che ne ha dato notizia. Forza Italia alla Camera con un’interrogazione chiede a Nordio di inviare gli ispettori. Lettera della figlia ...