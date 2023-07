Marika Ferrarelli | l’intervento a Zona Bianca un boomerang che le si è rivoltato contro

Leggi su biccy

(Di lunedì 17 luglio 2023)è una delle influencer più in voga fra la GenZ. Ex partecipante de Il Collegio, ora vanta centinaia di migliaia di seguaci e numerose campagna pubblicitarie. Qualche giorno fa è stata ospite da Giuseppe Brindisi aper parlare del suo lavoro. Durante il suo interventoha confessato che “io mostro tutto ciò che faccio nella mia vita e trascorro la maggior parte del tempo con il telefono in mano“, vacanze comprese: “a differenza di tante altre persone che magari hanno le ferie, io non le ho, anche se parto in vacanza con la famiglia ho tutta l’attrezzatura e registro dei contenuti. E in quel momento non vengo per forza pagata da un’azienda, ma devo tenere la pagina attiva”. Visualizza questo post su ...